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Hollanda’da PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 19:24 | Son Güncelleme

Rotterdam kentinde gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türklere saldırdı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türklere saldırdı.

Rotterdam çarşı merkezinde, pankart ve terör örgütü paçavraları ile gösteri yapan PYD/PKK terör örgütü yandaşları, çarşıdaki Türklere saldırdı.

Terör örgütü yandaşları, polisin engellerine rağmen taşkınlık çıkararak çarşıda bulunan Türklere saldırıda bulundu. Hollanda basınına da saldıran terör örgütü yandaşları, görüntü çekmelerine izin vermedi.

Çok sayıda polisin bulunduğu gösteride, bazı terör örgütü yandaşları gözaltına alındı. Ayrıca PYD/PKK yandaşlarını protesto eden bir Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam'da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da bir çok camiye de saldırı düzenlemişti.

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gösteri Hollanda PYD/PKK türklere saldırı

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