Hollanda'da saldırıya uğrayan camiye Denk Partisinden ziyaret

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Partisi, bu hafta Rotterdam'da saldırıya uğrayan Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiyi ziyaret etti.

Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu ve ekibi, bu hafta terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından saldırıya uğrayan camiye geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu camiye yapılan saldırı ile yapılmak istenen Türkler ve Kürtleri karşı karşıya getirmek. Zeytin Dalı Harekatı kesinlikle Türk ve Kürt çatışması değil. Türkiye'nin, terör örgütü PKK ve yandaşı olan YPG'ye karşı mücadelesidir. Bu harekatın Rotterdam'daki bir vakfa sirayet etmesi çok üzücü bir durum. Bu gibi provokasyonlara ve oyunlara gelmememiz gerekiyor, bu oyunu bozmamız gerekiyor. Biz Denk Partisi olarak bu oyunu bozmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Cemaata hitap eden Kuzu, "Son yıllarda sürekli terör saldırılarından bahsediliyor. Hollanda'da yapılan bu tür saldırılara baktığımız zaman camilere yapılan saldırılar ön plana çıkıyor. Hollanda'da 400 civarında cami var. Bunun 300'üne geçtiğimiz 10 yılda farklı farklı saldırılar yapıldı. Ülkedeki sinagogların korunması için haklı olarak hükümet bir buçuk milyon avro bütçe tahsis etti. Biz aynı bunun gibi camilerin de korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için bütçe önergesi verdik. Ama maalesef bir küçük parti hariç diğer partilerin hepsi bu önergeyi reddetti." diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları 23 Ocak sabaha karşı Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı caminin duvarlarına "Afrin", "Apo", "Gençlik PKK" gibi yazılar yazmıştı.

(AA)