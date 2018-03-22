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Hollanda'da seçimin galibi yerel partiler oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 04:53 | Son Güncelleme

Mahalli seçimden, iktidar ortağı Hristiyan Demokratlar Birliği ile yerel partiler galip çıktı - Başkent Amsterdam'da Yeşil Sol'un galip geldiği seçimde, Rotterdam ve Lahey'de aşırı sağcı yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci oldu - Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu 4 parti toplam 29 sandalye kazandı - Yerel seçime ilk kez katılan Denk Partisi 14 belediyenin 13'ünde toplam 24 meclis üyesi çıkardı

LAHEY (AA) - Hollanda genelinde yapılan yerel seçimlerde ilk sonuçlara göre, parlamentoda milletvekilleri bulunan iktidar ortaklarından Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) en çok oyu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin galibi CDA ve yerel partiler oldu.

Göçmen kökenlilerin yoğun yaşadığı başkent Amsterdam'da seçimden Yeşil Sol (GL) galip ayrıldı. Rotterdam ve Lahey'de ise aşırı sağcı yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sırada yer aldı.

Sandıkların yüzde 94'ünün açıldığı seçimde, ülke genelinde oylarının yüzde 32,5'ini yerel partilerin, yüzde 13,5'ini koalisyon ortakları CDA'nın, yüzde 13,2'sini ise VVD'nin aldığı belirtildi. Koalisyonun diğer ortağı D66'nın oyları yüzde 11,9'dan yüzde 9'a, PvdA'nın oyları ise yüzde 10,3'den yüzde 7,3'e geriledi.

- Denk Partisi 13 belediyede 24 meclis üyeliği kazandı

Önemli kentlerden Rotterdam ve başkent Amsterdam'da üçer meclis üyesi çıkaran Denk Partisi, ilk kez katıldığı seçimde 14 belediyenin 13'ünde toplam 24 meclis üyeliği elde etti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ayrıca Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük kentlerde PVV partisinden daha fazla meclis üyesi çıkarmayı başardı.

NIDA Partisi Rotterdam'da iki, ilk kez katıldığı Lahey'de bir sandalye kazandı. Lahey'de İslam Demokratlar bir, aşırı sağcı Özgürlük Partisinden ayrılarak Müslüman olan Arnoud Van Doorn'un liderliğindeki Birlik Partisi de bir üye gönderme başarısı gösterdi.

Seçimde yarışan yüzlerce Türk kökenli adayın durumu ise büyük ölçüde tercihli oyların sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.

Sandık başına giden yaklaşık 12,5 milyon seçmenin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandığı seçimin resmi sonuçları 23 Mart'ta açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Denk Partisi yerel seçimler

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