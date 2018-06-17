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Hollanda'da seçimlere yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Hollanda'da seçimlere yoğun ilgi

AMSTERDAM/LAHEY (AA) - Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan sandıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Hollanda'da 15 Haziran'da başlayan oy verme işleminin üçüncü gününde, Lahey, Amsterdam ve Deventer'deki sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu. Buna rağmen vatandaşlar fazla beklemeden oylarını kullanabildi.

Yaklaşık 250 bin seçmenin bulunduğu Hollanda'da geçen sene üç gün sonunda kullanılan oy sayısı 72 bin iken bu yıl sandıklar kapanmadan 82 bini geçti.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü günün sonuna doğru geçen seneye kıyasla büyük bir artış olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşların sandığa gelmesinin demokratik hakları olduğunu vurgulayan Orkun, "Seçimler çok güzel bir havada devam ediyor, bir demokrasi şöleni gerçekleşti." dedi.

Uzun kuyruklara rağmen vatandaşların fazla beklemeden oy kullanabildiğine dikkati çeken Orkun, "Seçimler sırasında önceliğimiz vatandaşlarımızın çok seri bir şekilde oylarını kullanabilmeleri oldu. Bunu da gerçekleştirdiğimizi görüyoruz ve bunun için mutluyuz. Çok hızlı bir şekilde seçim alanına gelen vatandaşlarımız oyunu kullanıp ayrılabiliyor." ifadesini kullandı.

Hollanda'da yaşayan yaklaşık 252 bin Türk seçmen, 15-19 Haziran'da yerel saatle 09.00-21.00 arasında randevusuz oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler, sınırlara kurulan sandıklar dahil bu 3 bölgeden istedikleri yerde oy kullanabilecek.

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