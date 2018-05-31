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Hollanda'da sığınmacılara yönelik kursta ırkçılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Hollandaca kursu için hazırlanan sunumda sığınmacılara, belinde bomba kemeri olan "Barbie" bebeği ve altında müstehcen yazıların yer aldığı trafik levhaları gösterildi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da sığınmacılara yönelik dil kursunda, ırkçı ve müstehcen ifadeler içeren görüntüler sunuldu.

Ülkedeki yerel basında çıkan haberlerde, olayın, genelde savaş bölgesinden gelen Suriyeli ve Eritreli sığınmacılara yönelik dil kursu verilen Emmen kentindeki Expertisecentrum Anderstaligen adlı ilköğretim okulunda yaşandığı belirtildi.

Basına yansıyan görüntülere göre, Hollandaca kursu için hazırlanan sunumda sığınmacılara, belinde bomba kemeri olan "Barbie" bebeği ve altında müstehcen yazıların yer aldığı trafik levhaları gösterildi.

Haberde, ismini vermek istemeyen bir öğretmenin, sunumdaki görüntüleri izleyince şaşkınlığa uğradığı kaydedildi. Habere göre, öğretmen, sunumun "saçmalık" olduğunu, böyle bir şeyin nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini belirtti.

Okulun bölüm yöneticisi Maja Zuiderveld de sunumun manipüle edilmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Dil kursu için sunumu hazırlayan CED Grubu'nun Müdürü Jos van Kessel ise suçlu olmadığını savunarak, "Biz bu yapılanı kesinlikle kabul etmiyoruz ve bunun için kimseyi görevlendirmedik. Geniş bir araştırma başlatacağız çünkü biz de bunun nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dil kursu Hollanda sığınmacılar

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