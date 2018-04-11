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Hollanda'da sığınmacılardan "barınma" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Amsterdam'da sığınmacılar, barınma sorununa dikkat çekmek için gösteri düzenledi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sığınmacılar, barınma sorununa dikkat çekmek için gösteri yaptı.

Amsterdam Belediyesi önünde, kendilerine "Biz Buradayız" adını veren sığınmacıların oluşturduğu grup tarafından düzenlenen ve farklı kesimlerden Hollandalı aktivist grupların da destek verdiği gösteride özellikle kadın sığınmacıların zor durumda olduğu mesajı verildi.

"Biz sokakta yaşayamayız", "Kimse sığınmacı olmayı seçmedi", "24 saatlik barınak istiyoruz", "Çözüm istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, sığındıkları metruk binalardan çıkarılmalarına ve belediyenin sunduğu 12 saatlik gece barınağına tepki gösterdi.

Gösteride konuşma yapan sığınmacı Bishara, yaklaşık 12 yıldır pasaport gibi resmi evrakları olmadan sokaklarda yaşadığına dikkat çekerek, "Bugün burada çözüm istiyoruz ve bunu elde etmeden buradan gitmeyeceğiz. Bize sunulan 12 saatlik gece barınaklarıyla, kadın sığınmacılar olarak sabahtan akşama kadar sokakta kalmamız hiç güvenli değil. Onun için 24 saatlik barınak talep ediyoruz." dedi.

Bishara, "Burası demokratik bir ülke ve kadın hakları var ama hani nerede? Yoksa Afrikalı olduğumuz için mi sokakta yaşıyoruz? Soğuk havalarda çok zorluk çekiyoruz. Hayvanlar bile evlerde yaşıyor ama biz sokakta yaşıyoruz. Lütfen bize yardım edin biz de artık Hollanda'nın bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

"Biz Buradayız" grubuna bağlı Hollandalı aktivist Joyce Maas da AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sığınmacılar bu zamana kadar sığındıkları 35 boş binadan çıkmak zorunda kaldılar. Bu süreçte bazı sığınmacılar intihar etti, bazılarını kaybettik ve daha birçok şey yaşandı. Üzüntü, acı ve baskı yaşadı bu sığınmacılar. Bazı kanunlar insanları değersiz kılıyor. Hiçbir insan kaçak değildir. İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ifade etmek için bugün buradayız."

Ülkede sığınmacılar, Hollanda devleti tarafından kabul edilmedikleri ve çeşitli gerekçeler yüzünden de ülkelerine dönemedikleri için sokakta veya metruk binalarda yaşam mücadelesi veriyor.

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