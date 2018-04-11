AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sığınmacılar, barınma sorununa dikkat çekmek için gösteri yaptı.

Amsterdam Belediyesi önünde, kendilerine "Biz Buradayız" adını veren sığınmacıların oluşturduğu grup tarafından düzenlenen ve farklı kesimlerden Hollandalı aktivist grupların da destek verdiği gösteride özellikle kadın sığınmacıların zor durumda olduğu mesajı verildi.

"Biz sokakta yaşayamayız", "Kimse sığınmacı olmayı seçmedi", "24 saatlik barınak istiyoruz", "Çözüm istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, sığındıkları metruk binalardan çıkarılmalarına ve belediyenin sunduğu 12 saatlik gece barınağına tepki gösterdi.

Gösteride konuşma yapan sığınmacı Bishara, yaklaşık 12 yıldır pasaport gibi resmi evrakları olmadan sokaklarda yaşadığına dikkat çekerek, "Bugün burada çözüm istiyoruz ve bunu elde etmeden buradan gitmeyeceğiz. Bize sunulan 12 saatlik gece barınaklarıyla, kadın sığınmacılar olarak sabahtan akşama kadar sokakta kalmamız hiç güvenli değil. Onun için 24 saatlik barınak talep ediyoruz." dedi.