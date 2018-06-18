Hollanda'da sürücü aracıyla grubun arasına daldı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Limburg eyaletinde bir kişinin, aracıyla müzik festivalinden ayrılan grubun arasına dalması sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Hollanda polisi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracıyla festivalden ayrılan grubun arasına daldığını açıkladı.
Açıklamada, olayda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Sürücünün olay yerinden kaçtığına işaret eden polis, olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğunu belirlemek için inceleme yapıldığını kaydetti.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.
Grubun arasına dalan sürücünün bulunması için operasyon başlatıldı.
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