Hollanda'da Türk Halk Oyunları Yarışması

ROTTERDAM (AA) - 14. Hollanda Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.
Türk Halk Oyunları Vakfınca Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra İngiltere'den ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı.
Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız'ın da katıldığı etkinlikte sekiz ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.
Yarışmada ayrıca, Brüksel korosu, çocuk halk oyunları ekipleri ve geçen seneki yarışmanın birincisi Efeler grubu ile konuk Bosna Hersek ekibi de sahne aldı.
Yarışmanın birincisi, İngiltere'den Hornsey Atatürk Derneği ekibi olurken Hollanda'nın Soest kentinden yarışmaya katılan Poyraz ekibi ikinci, Rotterdam'dan katılan Fırtına Kız Horon ekibi ise üçüncü oldu.
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