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Hollanda'da "Ulusal Değirmen Günü" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

Ülkedeki yaklaşık 700 değirmen halka açıldı

KİNDERDİJK/SCHİEDAM (AA) - Hollanda'da, Hollanda Değirmenler Vakfının organize ettiği "Ulusal Değirmen Günü" bu yıl 46'ncı defa düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ülke genelinde yaklaşık 700 değirmenin kapıları halka açıldı.

Her sene yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği etkinliğin bu yılki teması, "Değirmenci ile tanış" olarak belirlendi.

Etkinliğin açılışı, halen faaliyette olan dünyanın en büyük değirmenlerinin bulunduğu Schiedam kentinde yapıldı.

UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki Kinderdijk köyünde ise 15'inci yüzyıla ait 19 değirmen her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

Hollanda'daki 1200 değirmen arasında dünyanın en büyüğü olan 42,5 metre yüksekliğindeki De Nolet değirmeni ve 33,3 metre boyundaki dünyanın 2'nci büyük değirmeni olan De Noord, Schiedam kentinde bulunuyor.

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değirmen Hollanda Ulusal Değirmen Günü

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