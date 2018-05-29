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Hollanda'da Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı'nda Türk ürünlerine ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "Türkiye Ekonomi Bakanlığının desteği ile 10 yıldır firmaların ihracatlarının artırılabilmesi için Türkiye adına stantlar kuruyoruz"

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı'nda Türk ürünleri büyük ilgi gördü.

Türkiye Ekonomi Bakanlığının desteği ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) organize ettiği Türk stantlarında özel etiketli Türk ürünleri tanıtıldı.

Fuara, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in yanı sıra, Türkiye Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Emre Semiz, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun ve Rotterdam Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Tarık Gençosmanoğlu katıldı.

İKMİB Başkanı Pekister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi fuarda bulunan Türk stantlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Fuarın özellikle kozmetik ağırlıklı olduğunu belirten Pelister, "Her yıl düzenlenen bu fuarın özellikle tutulmasının en büyük sebebi dünya çapında tanıtımı olması ve dünyanın her bir tarafından ziyaretçilerin olmasıdır. Türkiye Ekonomi Bakanlığının desteği ile 10 yıldır firmaların ihracatlarının artırılabilmesi için Türkiye adına stantlar kuruyoruz." dedi.

Yaklaşık 750 metrekarelik stantla 47 milli katılımcı kozmetik ve temizlik alanındaki firmalar ile fuarda bulunduklarını belirten Pelister, "Bu alan artık bize yetmediği için daha fazla alan talebinde bulunduk fakat bunun için beş yıldır cevap bekliyoruz. Fuarda bireysel katılımcılar ile toplam yaklaşık 100 Türk firması bulunuyor." ifadesini kullandı.

Pelister, bu firmaların dışında ayrı bir bölümde gıda ürünleri tanıtımı yapan 11 firmanın daha bulunduğunu, o alanın da artık yeterli olmadığını dile getirdi.

Fuarda ürün çeşitlerini anlatarak ve tanıtım yaparak firmaların ihracatlarını artırdıklarını vurgulayan Pelister, Türk ekonomisine ülkenin ihracat ortalamasının üzerinde bir katma değer sağladıklarını vurguladı.

Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun da her sene katılımdaki gelişmenin memnun edici bir durum olduğunu belirterek, Türk firmalarının dış ticarette bütün dünyaya zaten açılmış ve hakim durumda olduklarını ve bu fuar ile birlikte mevcudiyetlerini daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

Bugün açılan fuar, yarın da devam edecek.

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