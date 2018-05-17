Hollanda'da Wilders'ten Müslümanlara yönelik provokasyon girişimi

LAHEY (AA) - Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklayarak yeni bir provokasyon girişiminde bulundu.

Wilders, sosyal medya hesabından, "Özellikle İslam'a karşı düşünce özgürlüğü baskı altında. Bunu hiçbir zaman kabullenemeyiz. Bu yüzden geçmişte Müslüman olan dünyaca ünlü karikatürcü Bosch Fawstin ile bu yıl Temsilciler Meclisinde "Muhammed-karikatür yarışması" düzenleyeceğim." paylaşımında bulundu.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Wilders'in, milletvekili bulunan siyasi partilerin parlamento binasında yılda bir kez etkinlik düzenleme hakkını bunun için kullanacağı belirtilirken, yarışmaya izin verilmediği takdirde başka bir mekanda organizasyonu düzenleyeceği kaydedildi.

- "Amacı Müslümanları provoke etmek"

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wilders'in amacının ramazan ayında Müslümanları provoke etmek olduğunu ve bunu bilerek yaptığını söyledi.