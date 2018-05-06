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Hollanda'daki başarılı Türklere ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Hollanda'daki başarılı Türklere ödül

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AA) - Hollanda Türk İşadamları Derneği'nin (HOTİAD) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Yılın Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Capelle Aan Den İjssel kentinde düzenlenen ve Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız ile Denk Partisi Grup Meclis Başkanı Tunahan Kuzu'nun da katıldığı törende "Yılın Öğrencisi" ödülünü Hüseyin Şen, "Yılın Kültür ve Sanat" ödülünü ses sanatçısı Aylin Sezer, "Yılın sporcusu" ödülünü FIFA kokartlı hakem Serdar Gözübüyük ve "Yılın Genç Girişimcisi" ödülünü ise Nilgün Şahin aldı.

Törende konuşan Başkonsolos Ayyıldız, Türk toplumunun her alanda yaptığı katkıyla Hollanda'ya sahip çıktığını ve böylece bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduklarını ortaya koyduklarını söyledi.

Ayyıldız, başarının sadece farklı dallarda alınan dereceler olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başarı bir serüvendir, yolculuktur ama ulaşılması gereken son nokta değildir. Hayat boyu devam eder ve sınırı yoktur. Önemli olan o motivasyonu, iradeyi, gücü ve azmi kaybetmemektir. Yaşama olan bağlılığı insanlığa olan bağlılığı kaybetmemektir. Siz ne olursa olsun bu motivasyonunuzu kaybetmeden ülkeye katkı sağlamaya devam edin. Yeni nesli bu anlayışla bilinçli bir şekilde yetiştirin."

HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ise iş adamları derneği olarak amaçlarının Türklerin elde ettiği başarıları sahiplenmek, alkışlamak ve ödüllendirerek daha fazlası için motive etmek olduğunu söyledi.

Zor bir dönemde olduklarını, bir yandan populizm diğer taraftan İslam düşmanlığının ve birçok sosyal olumsuz etkenin var olduğunu vurgulayan Gürcüoğlu, "Kendimizi bu toplumun asli bir parçası olarak görüyor ve bu ülkenin problemlerinin çözümüne ortak olmak istiyoruz. Türk toplumunun başarılarını paylaşmak istiyoruz. Artık o acıklı göç hikayelerini unutacağız. Bundan sonra başarı yarışı ve kendini aşma hedefi var." dedi.

Denk Partisi Grup Meclis Başkanı Tunahan Kuzu da Türk toplumundaki başarıları ön plana çıkararak, topluma iyi örnek temsil edilmesi amacıyla düzenlenen törenin özellikle de gençlerin özgüven konusundaki problemlerini aşmalarına yardımcı olacağını kaydetti.

Törende, Amsterdam Türk Halk Müziği Korosu da konser verdi.

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