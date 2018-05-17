Kurum olarak toplumun ayrıştırılmasından rahatsız olduklarını dile getiren Bal, "Sadece ramazanda değil, tüm yıl boyunca daha çok birleştirmek için çaba sarf edeceğiz. Daha çok bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde olacağımıza inanıyorum." dedi.

İftara, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Wouter Koolmees, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda bakanlıklarından temsilciler ve 14 Müslüman ülkenin büyükelçilerinin yanı sıra farklı etnik kökenlerden sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Hristiyan ve Musevi din adamlarının olduğu yaklaşık 120 kişi katıldı.

LAHEY (AA) - Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) ve Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) tarafından gerçekleştirilen iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

- "Köprü kurmak için tam yerinde olmuş"

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Wouter Koolmees de birlik ve beraberlik adına verilen iftar ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Koolmees, "Bu günü iletişim için uzatılan bir el olarak görüyorum. Buna kesinlikle ihtiyaç var. Çoğu göçmen kökenliler kendilerini artık Hollanda'da evinde hissetmediğini söylüyor. Bu yüzden bu akşam toplumlar arasında köprü kurmak ve birleştirmek için çaba sarfetmek tam yerinde olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik ve beraberliğin pratik uygulamasını bugün gördüklerini vurgulayan Koolmees, "Ramazan'ın ilk günü sadece Müslümanları değil gayri müslimleri de davet ederek birlikte yemekte sohbet etmek için buradalar. Bu şekilde birbirlerini daha iyi tanıyarak var olan ön yargıları yok etmek için büyük bir fırsat." ifadesini kullandı.

HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu da Müslümanların da bu ülkenin geleceği için çalıştığını, iş, spor ve sanat gibi farklı dallarda ülkeye değer kattıklarını belirtti.

Gürcüoğlu, binlerce Türk asıllı ve farklı etnik kökenli iş adamının ülkeye yıllık milyarlarca avro katkı ve on binlerce insana iş imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilerin anıldığı iftar programında, Müslüman, Hristiyan ve Musevi din adamları akşamın teması ile ilgili konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

