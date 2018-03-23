Hollanda’dan Çanakkale ve Afrin kahramanlarına dua

Hollanda’da yaşayan Türklerin oluşturduğu Altay-Tuna Topluluğu tarafından, Hollanda’nın Almelo, Hengelo ve Lochem şehirlerinin camilerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Afrin Zaferi nezdinde, tüm şehitlerimizin ruhuna mevlit okutuldu-dualar edildi ve hayır dağıtıldı.

Daha önce Suriye Türkmenlerine yaptıkları yardımla gündeme gelen Altay -Tuna Topluluğu bu kez de Çanakkale ve Afrin Şehitleri nezdinde tüm şehitlerimize, mevlit okutarak hayır dağıttı.

Altay-Tuna Topluluğu adına açıklama yapan Aydın Sökeli Süleyman Erkan Oklay, “Altay-Tuna Topluluğu olarak, gurbette yaşayan vatandaşlarımızı, vatanımıza uzak olsak dahi, vatanımıza ve milletimize hizmette bulunmaları konusunda öncü olmaya çalışıyoruz. Zaten cennetle müjdelenmiş şehitlerimiz için bizim yapmamız gereken en önemli şey, onları herzaman hatırlamak ve hatıraları olan bu vatana ve bayrağa sahip çıkmaktır” diyerek tüm şehitlerimiz için yaptıkları hayra vesile olanlara teşekkür etti.

Yönetim kurulu üyesi Yusuf Akbaba ise, “Eğer uzakta dahi olsa bir vatanımız varsa, bunu şehitlerimize borçluyuz. Onların aziz hatıraları için düzenlenen bu organizasyonda, bize hertürlü yardımda bulunan vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim” dedi.