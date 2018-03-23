HABER

Hollanda’dan Çanakkale ve Afrin kahramanlarına dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Hollanda’da yaşayan Türklerin oluşturduğu Altay-Tuna Topluluğu tarafından, Hollanda’nın Almelo, Hengelo ve Lochem şehirlerinin camilerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Afrin Zaferi nezdinde, tüm şehitlerimizin ruhuna mevlit okutuldu-dualar edildi ve hayır dağıtıldı.Daha önce Suriye Türkmenlerine yaptıkları yardımla gündeme gelen Altay -Tuna Topluluğu bu kez de Çanakkale ve Afrin Şehitleri nezdinde tüm şehitlerimize, mevlit okutarak hayır dağıttı.Altay-Tuna Topluluğu adına açıklama yapan Aydın Sökeli Süleyman Erkan Oklay, “Altay-Tuna Topluluğu olarak, gurbette yaşayan vatandaşlarımızı, vatanımıza uzak olsak dahi, vatanımıza ve milletimize hizmette bulunmaları konusunda öncü olmaya çalışıyoruz.

Hollanda’dan Çanakkale ve Afrin kahramanlarına dua

Hollanda’da yaşayan Türklerin oluşturduğu Altay-Tuna Topluluğu tarafından, Hollanda’nın Almelo, Hengelo ve Lochem şehirlerinin camilerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Afrin Zaferi nezdinde, tüm şehitlerimizin ruhuna mevlit okutuldu-dualar edildi ve hayır dağıtıldı.
Daha önce Suriye Türkmenlerine yaptıkları yardımla gündeme gelen Altay -Tuna Topluluğu bu kez de Çanakkale ve Afrin Şehitleri nezdinde tüm şehitlerimize, mevlit okutarak hayır dağıttı.
Altay-Tuna Topluluğu adına açıklama yapan Aydın Sökeli Süleyman Erkan Oklay, “Altay-Tuna Topluluğu olarak, gurbette yaşayan vatandaşlarımızı, vatanımıza uzak olsak dahi, vatanımıza ve milletimize hizmette bulunmaları konusunda öncü olmaya çalışıyoruz. Zaten cennetle müjdelenmiş şehitlerimiz için bizim yapmamız gereken en önemli şey, onları herzaman hatırlamak ve hatıraları olan bu vatana ve bayrağa sahip çıkmaktır” diyerek tüm şehitlerimiz için yaptıkları hayra vesile olanlara teşekkür etti.
Yönetim kurulu üyesi Yusuf Akbaba ise, “Eğer uzakta dahi olsa bir vatanımız varsa, bunu şehitlerimize borçluyuz. Onların aziz hatıraları için düzenlenen bu organizasyonda, bize hertürlü yardımda bulunan vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Hollanda’dan Çanakkale ve Afrin kahramanlarına dua

Hollanda’dan Çanakkale ve Afrin kahramanlarına dua

Hollanda’dan Çanakkale ve Afrin kahramanlarına dua

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!

Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.