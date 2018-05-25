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Hollanda'dan MH17 uçağı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

Hollanda'dan MH17 uçağı açıklaması

LAHEY (AA) - Hollanda hükümeti, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tuttuğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda hükümeti ve Avustralya hükümetinin, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tuttukları belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin Rusya'yı bilgilendirdikleri ve çözüm için görüşme çağrısında bulundukları ifade edilirken, bir sonraki adımın uluslararası yargıya başvurmak olabileceği ve iki ülkenin birlikte yasal yolları takip edecekleri vurgulandı.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

JIT, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Malezya Havayollarının MH17 sefer sayılı uçağı Rusya

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