Hollandalı Müslümanlardan burka yasağına tepki

ROTTERDAM (AA) - Hollandalı Müslümanlar, ülkede eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ile devlet dairelerinde uygulanacak burka yasağı yasasının onaylanmasına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinden ayrılarak Müslüman olan Birlik Partisinin lideri Arnoud van Doorn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burka yasağı yasasının "hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.

Söz konusu yasağın, Hollanda demokrasisi için utanç verici olduğunu vurgulayan van Doorn, "Kadınların giyim özgürlüğü kısıtlanırken, kadınlara özgürlük verilmesi için bu yasa tasarısının gerekli olduğunu savunmak iki yüzlülüğün zirvesidir." dedi.

Van Doorn, Müslümanların özgürlük hakkının daha da çok kısıtlandığına işaret ederek, "Bu ajandalarında olan İslam'ın 'modernize' edilmesidir. Yani İslam'a ait her şeyin toplum içerisinde yasaklanması. Alınan bu karar da bunun ilk adımı. Gelecek adına endişeliyiz." dedi.

- "Burkalı kadınlar adım adım daha çok baskı altında kalıyor"

Burka yasağının, Müslümanların haklarının kısıtlanması için atılan başka bir adım olduğunu söyleyen van Doorn, "Burka yasağı sadece burka giyinenler için değil aslında. Herkes bir sonraki adımın burkanın dışarıda da yasaklanması olacağını bekliyor. Bu, özgürlük haklarının kısıtlanmasıdır. Burkalı kadınlar adım adım daha çok baskı altında kalıyor." ifadesini kullandı.