HABER

Hollandalı Müslümanlardan burka yasağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

Birlik Partisinin lideri Arnoud van Doorn: - "Kadınların giyim özgürlüğü kısıtlanırken kadınlara özgürlük verilmesi için bu yasa tasarısının gerekli olduğunu savunmak iki yüzlülüğün zirvesidir" - Güvenlik ve Adalet Vakfı Başkanı Nourdeen Wildeman: - "Yasa tasarısı aslında sadece politik bir sembol olarak onaylandı. Bunu yapanlar iyi bir şey yaptıklarını zannetse de anlaşılan Müslümanların anayasal özgürlük haklarının kısıtlanması kabul edilebilir bir hale gelecek gibi" - Bilgi ve İletişim Teknolojisi Proje Müdürü Bas van Noppen: - "Yasa tasarısının onaylanması ile siyasetin olumsuz ektilerinden oluşan ayrıştırma ve ülkedeki din özgürlüğünün gidişatından kaygılıyım"

ROTTERDAM (AA) - Hollandalı Müslümanlar, ülkede eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ile devlet dairelerinde uygulanacak burka yasağı yasasının onaylanmasına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinden ayrılarak Müslüman olan Birlik Partisinin lideri Arnoud van Doorn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burka yasağı yasasının "hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.

Söz konusu yasağın, Hollanda demokrasisi için utanç verici olduğunu vurgulayan van Doorn, "Kadınların giyim özgürlüğü kısıtlanırken, kadınlara özgürlük verilmesi için bu yasa tasarısının gerekli olduğunu savunmak iki yüzlülüğün zirvesidir." dedi.

Van Doorn, Müslümanların özgürlük hakkının daha da çok kısıtlandığına işaret ederek, "Bu ajandalarında olan İslam'ın 'modernize' edilmesidir. Yani İslam'a ait her şeyin toplum içerisinde yasaklanması. Alınan bu karar da bunun ilk adımı. Gelecek adına endişeliyiz." dedi.

- "Burkalı kadınlar adım adım daha çok baskı altında kalıyor"

Burka yasağının, Müslümanların haklarının kısıtlanması için atılan başka bir adım olduğunu söyleyen van Doorn, "Burka yasağı sadece burka giyinenler için değil aslında. Herkes bir sonraki adımın burkanın dışarıda da yasaklanması olacağını bekliyor. Bu, özgürlük haklarının kısıtlanmasıdır. Burkalı kadınlar adım adım daha çok baskı altında kalıyor." ifadesini kullandı.

Güvenlik ve Adalet Vakfı Başkanı Nourdeen Wildeman da yasa tasarısının onaylanmasının çok olumsuz bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bununla hiçbir problem çözülmeyecek. Yasaklanan dört sektörde de şu anda bununla ilgili hiçbir problem yok.Yasa tasarısı aslında sadece politik bir sembol olarak onaylandı. Bunu yapanlar iyi bir şey yaptıklarını zannetse de anlaşılan Müslümanların anayasal özgürlük haklarının kısıtlanması kabul edilebilir bir hale geleceğe benziyor."

Sorulması gereken sorunun "Bu gelişme nasıl devam edecek" olduğunu dile getiren Wildeman, "Hollanda'da çok az olan burkalı kadınların hiçbir problem çıkarmadığı halde bu şekilde cezalandırılmasına bakılırsa o zaman sırada ne var? Müslümanların anayasal özgürlük haklarının bazı insanlar için fazla anlam ifade etmediğini ya da kolayca kenara atıldığını görüyoruz." diye konuştu.

- "Bazıları siyasi çıkarları doğrultusunda yasa tasarısının onaylandı"

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Proje Müdürü Bas van Noppen, uzmanların ve Danıştayın, gereksiz ve din özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle tavsiye etmemesine rağmen, bazılarının siyasi çıkarları doğrultusunda yasa tasarısını onaylandığına dikkati çekti.

Van Noppen, özgür ve farklı toplulukların olduğu bir ortamda beraber yaşayabilmek için anayasal değerler ve prensiplerin süreklilik gerektirdiğini savunarak, "Ben yasa tasarısının onaylanması ile siyasetin olumsuz etkilerinden oluşan ayrıştırmadan, ülkedeki din özgürlüğünün gidişatından ve sosyal izolasyona sebebiyet verebilecek olumsuz etkilerinden kaygılıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Senatosu, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onaylamıştı. Yasada, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzün tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla örtünmesi yasaklanıyor.

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki
CHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayımCHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burka yasağı Hollanda müslümanlar tepkiler

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.