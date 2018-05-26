Hollandalı televizyon programcısından çifte standart eleştirisi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda’da ünlü televizyon programcısı Peter Rudolf de Vries, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Müslümanlara yaptığı hakaretlere göz yumulurken, İsrail'in yaptığı katliamların eleştirilmesine tahammül edilemediğini söyledi.

De Vires, katıldığı bir televizyon programında, ülkede uygulanan çifte standardı eleştirdi.

Ülkede Müslümanlar ve İsrail söz konusu olduğunda çifte standart uygulandığına vurgu yapan de Vires, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Müslümanlara yaptığı hakaretlere göz yumulurken, İsrail'in yaptığı katliamların eleştirilmesine bile tahammül edilemediğine dikkati çekti.

De Vries, “Benim dikkatimi çeken, Geert Wilders'in Hollanda Parlamentosunda 'Muhammed-karikatür yarışması' yapmak istemesi normal görülüyor ama bu kadın (Program yapımcısı Sanne Wallis de Vries) böyle bir şey yaptığı için herkes üzerine gidiyor. Çünkü çifte standart uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Hollanda kamu yayın kuruluşunda yayınlanan programda, 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsrailli sanatçı Netta Barzilai'nin "Toy" adlı şarkısının parodisine yer verilmiş, İsrailli şarkıcı taklit edilerek, arka planda İsrail askerlerinin Gazze şeridinde yaptığı katliamlar gösterilip orada yaşananlara vurgu yapılmıştı.

Programın sunucusu ve yapımcısı Sanne Wallis de Vries ve söz konusu parodiye büyük tepki gösterilirken, İsrail'in Lahey Büyükelçiliği, programın yayınlandığı yayın kuruluşuna şikayet mektubu göndermişti.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklayarak yeni bir provokasyon girişiminde bulunmuştu.

