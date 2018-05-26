HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hollandalı televizyon programcısından çifte standart eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:38 | Son Güncelleme

Hollandalı televizyon programcısından çifte standart eleştirisi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda’da ünlü televizyon programcısı Peter Rudolf de Vries, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Müslümanlara yaptığı hakaretlere göz yumulurken, İsrail'in yaptığı katliamların eleştirilmesine tahammül edilemediğini söyledi.

De Vires, katıldığı bir televizyon programında, ülkede uygulanan çifte standardı eleştirdi.

Ülkede Müslümanlar ve İsrail söz konusu olduğunda çifte standart uygulandığına vurgu yapan de Vires, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Müslümanlara yaptığı hakaretlere göz yumulurken, İsrail'in yaptığı katliamların eleştirilmesine bile tahammül edilemediğine dikkati çekti.

De Vries, “Benim dikkatimi çeken, Geert Wilders'in Hollanda Parlamentosunda 'Muhammed-karikatür yarışması' yapmak istemesi normal görülüyor ama bu kadın (Program yapımcısı Sanne Wallis de Vries) böyle bir şey yaptığı için herkes üzerine gidiyor. Çünkü çifte standart uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Hollanda kamu yayın kuruluşunda yayınlanan programda, 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsrailli sanatçı Netta Barzilai'nin "Toy" adlı şarkısının parodisine yer verilmiş, İsrailli şarkıcı taklit edilerek, arka planda İsrail askerlerinin Gazze şeridinde yaptığı katliamlar gösterilip orada yaşananlara vurgu yapılmıştı.

Programın sunucusu ve yapımcısı Sanne Wallis de Vries ve söz konusu parodiye büyük tepki gösterilirken, İsrail'in Lahey Büyükelçiliği, programın yayınlandığı yayın kuruluşuna şikayet mektubu göndermişti.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklayarak yeni bir provokasyon girişiminde bulunmuştu.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldiSaadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi
Arkadaşının kazara vurduğu askerin köyünde yas (2)Arkadaşının kazara vurduğu askerin köyünde yas (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çifte standart Gazze Şeridi Hollanda israil Netta Barzilai parodi

En Çok Okunan Haberler

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.