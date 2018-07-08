Hollanda'nın 2 İranlı diplomatı sınır dışı etmesi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Hollanda yönetiminin İran Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişiyi sınır dışı etmesini iki ülke ilişkileri açısından "yapıcı olmayan" bir adım olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan habere göre Kasımi, Hollanda yönetiminin 2 İranlı diplomatı sınır dışı etmesiyle ilgili, "İran, bu kararı iki ülke arasındaki ilişkiler açısından yapıcı olmayan bir adım olarak değerlendirmektedir." ifadesini kullandı.

İran'ın konuya ilişkin itirazını Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ilettiğini aktaran Kasımi, Tahran yönetiminin mütekabiliyet hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Hollanda istihbarat servisi (AIVD), cuma günü İran Büyükelçiliği çalışanlarından 2 kişinin sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

