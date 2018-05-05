Hollanda'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 73. yıl dönümü

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi işgalinden kurtuluşunun 73. yıl dönümü törenlerle kutladı.
Lahey, Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük şehirlerin yanı sıra ülke genelinde 11 kentte kutlamalar yapıldı.
İlk kurtuluş meşalesi, her yıl olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya ile ilk anlaşmanın imzalandığı Wageningen kentinde yakıldı.
Başbakan Mark Rutte, Leeuwarden kentindeki ulusal anma programında halkla bir araya geldi ve tören alanında kurtuluş meşalesini yaktı.
Kutlamalar, başkent Amsterdam'da Kral Willem Alexander, eşi Kraliçe Maxima ve Başbakan Mark Rutte ile hükümet üyelerinin katılacağı geleneksel klasik müzik konseriyle sona erecek.
Nazi birlikleri, 10 Mayıs 1940'ta işgal ettikleri Hollanda'yı 5 Mayıs 1945'te terk etmişti.
Ülkede dün de İkinci Dünya Savaşı'nda ve bugüne kadarki savaş ve barış operasyonlarında hayatlarını kaybeden Hollandalı askerler ile siviller farklı etkinliklerle anılmıştı.
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