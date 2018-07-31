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"Hollywood çeşitlilik konusunda mesafe katedemedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Geçen yılın en çok izlenen 100 filmdeki konuşmalı rollerin yüzde 70,7'si beyaz ırktan, yüzde 12,1'i siyahi, yüzde 6,2'si Hispanik ve yüzde 4,8'i Asyalı karakterlerdi - Konuşmalı rollerin yalnızca yüzde 31,8'i kadınlar tarafından canlandırıldı - Filmlerin 43'ünde siyah, 65'inde Asyalı veya Asyalı Amerikalı, 64'ünde ise Latin kadın karakterler yoktu - Başrol kadın rollerinin yalnızca 5'i, 45 ya da üzeri yaştaki karakterlerdi

Amerikan film endüstrisinde ırk ve cinsiyet çeşitliliğini ele alan yıllık rapor, Hollywood'un 2017 yılında kadınların ve farklı etnik kökenlilerin perdedeki temsili bakımından ilerleme kaydetmediğini ortaya koydu.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kaliforniya Üniversitesine bağlı Annenberg Çeşitlilik İnisiyatifi tarafından hazırlanan rapor ABD'de 2017 yılında en çok izlenen 100 filmde konuşmalı rollerin yalnızca yüzde 31,8'inin kadınlar tarafından canlandırıldığını belirledi.

Raporda söz konusu oranın araştırmanın ilk kez yapıldığı 2007'den bu yana aşağı yukarı aynı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Geçen yıl en çok izlenen 100 filmdeki konuşmalı rollerin yüzde 70,7'si beyaz ırktan aktörlerce canlandırıldı. Konuşmalı rollerin yüzde 12,1'i siyahi, yüzde 6,2'si Hispanik ve yüzde 4,8'i Asyalı karakterlerdi.

Filmlerden yalnızca 4'ünde başrollerde siyahi kadın karakterlerin bulunduğuna işaret edilen raporda 100 filmin 43'ünde siyahi kadın karakterlerin, 65'inde Asyalı veya Asyalı Amerikalı kadın karakterlerin, 64'ünde ise Latin kadın karakterlerin bulunmadığına dikkat çekildi.

Kadın karakterlerdeki çeşitlilik eksikliği yaş konusunda da belirgindi. Başrol kadın rollerinin yalnızca 5'i, 45 ya da üzeri yaştaki karakterlerdi.

Hollywood'da değişime yönelik farklı seslerin varlığına karşın endüstrinin istihdam pratiklerinde ciddi bir değişim olmadığına vurgu yapan raporun yazarı Stacy L. Smith, "10 yıldır istikrarlı bir eğilimle karşı karşıyayız. Hikaye anlatıcılığı açısından ilerleme kaydedilebilmiş değil." dedi.

Raporun, siyahi aktörlerin Oscar Ödülleri'ndeki yetersiz temsilini eleştiren #oscarstoowhite (oscarlar çok beyaz) ve başta film endüstrisi olmak üzere kadınlara yönelik cinsel taciz konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan #meetoo (ben de) hareketlerinin gündemde olduğu bir yılın ardından gelmesi dikkati çekti.

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ABD Annenberg Çeşitlilik İnisiyatifi cinsiyet eşitliği çeşitlilik film endüstrisi Hollywood ırksal çeşitlilik

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