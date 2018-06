Hollywood filmlerinde kullanılan eşyalara 6 milyon dolar

LOS ANGELES (AA) - Hollywood yapımı filmlerde kullanılan 2 binden fazla eşya açık artırmada 6 milyon dolara satıldı.

Profiles in History'nin düzenlediği açık artırmada, "Terminator 2: Judgment Day" (Terminatör 2: Kıyamet Günü) filminde Arnold Schwarzenegger'in kullandığı Harley-Davidson'a 480 bin, "Return of the Jedi"deki (Jedi'nin Dönüşü) Ölüm Yıldızı'na 240 bin dolar verildi.

Açık artırmada satılan diğer eşyalar arasında "Ben Hur" (Ben-Hur) filminde kullanılan at arabası (144 bin dolar), orijinal "Star Wars"ta (Yıldız Savaşları) Obi-Wan Kenobi'nin ışın kılıcını sakladığı kutu (132 bin dolar), "Alien"de (Yaratık) Sigourney Weaver'ın giydiği uzay elbisesi (192 bin dolar) ve "Speed" (Hız) filminde kullanılan otobüs (96 bin dolar) de yer aldı.