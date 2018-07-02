Hollywood yıldızı Megan Fox, Troia'da belgesel çekiyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- HOLLYWOOD yıldızı, ABD'li oyuncu Megan Fox, belgesel çekimleri için bulunduğu Çanakkale'de, bugün Troia Ören Yerin'deki çekimlere katıldı.
Los Angeles merkezli, Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'in yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan 'Myths&mysteries with Megan Fox' isimli belgeselin, Troia Savaşı'nı anlatan bölümünün çekimleri Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Çekimlerin yapıldığı Troia Antik Kenti'ne bugün ekibiyle gelen ABD'li Hollywood yıldızı Megan Fox, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Troia Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan eşliğinde antik kenti gezdi. Bu sırada bir yandan da belgeselin çekimleri yapıldı. Antik kentte geniş güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Fox'un yanına kimse yaklaştırılmadı ve fotoğraf çekimine izin verilmedi.
Mefan Fox, Troia'ya rahat bir kıyafet ile geldi. Spor ayakkabı, kot pantolan ve tişört giydiği görülen Fox, havanın sıcak olması nedeniyle önce şapkasını taktı, ardından da şemsiyesini açarak korundu. Megan Fox, cep telefonuyla antik kentin fotoğraflarını da çekti.
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