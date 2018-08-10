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'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Belediyesi'nin düzenlediği 55'inci Uluslararası Troia Festivali’nde, Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, Prof.

'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi'nin düzenlediği 55'inci Uluslararası Troia Festivali’nde, Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi.
Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılış töreni, 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri'nde gerçekleşti. Törene, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış programı öncesi davetlilere antik kentin simgesi olan tahta atın önünde kokteyl verildi. Ardından 5 bin yıllık Odeon'daki açılış töreni başladı. Festival kapsamında 2002 yılından itibaren her yıl bir kişiye verilen Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, bu yıl Prof. Dr. Haluk Şahin'e takdim edildi. Şahin'e, Homeros ödülünü Belediye Başkanı Ülgür Gökhan verdi. 55'inci Uluslararası Troia Afiş Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Biz bugün Korfmann’ın büyük emek verdiği, UNESCO'nun Dünya Mirası kabul ettiği Troia'dayız. Vakitlerden de 2018 Troia Yılı'ndayız. Bu antik kent sadece Çanakkale’nin değil, ülkemizin, hatta dünyanın gözbebeği. Zamanlar üstü bir değer ve tüm insanlığa ait bir hazine. Maziden kalmış ve atiye nakledilecek bir kadim ve bir büyük medeniyet. 2018 Troia Yılı işte bu yücelikler buluşması için eşsiz bir fırsat.Tozlarından arındırılan bu birikim, 2018 Troia Yılıyla daha da ışıldıyor. Bu göz kamaştırıcı güzellik, özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Troia’dan çıkarılan arkeolojik eserlerin sergileneceği Troia Müzesinin 2018 yılında açılacak olması ile daha bir anlamlı. Her zaman söylediğim bir hususu bu vesilesiyle tekrarlamak isterim ki o da; 'Troia’ya ait olan Troia’da kalmalıdır. 'Troia’nın kayıp hazineleri ait olduğu yere, Troia’ya iade edilmelidir. Bununla birlikte Homeros’un İlyadası 7’den 70’e herkesçe okunmalıdır. 2018 Troia Yılı’nın; bir Anadolu Medeniyeti olan Troia’ya ve tüm Anadolu’ya büyük zenginlikler sunmasını ve Troia’nın dünya çapında kültürel bir cazibe merkezi olmasını diliyorum" dedi.
Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılış töreni, 'Homeros Okumaları' etkinliğiyle son buldu.

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'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi

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