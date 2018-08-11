'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi'nin düzenlediği 55'inci Uluslararası Troia Festivali’nde, Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılış töreni, 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri'nde gerçekleşti. Törene, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı öncesi davetlilere antik kentin simgesi olan tahta atın önünde kokteyl verildi. Ardından 5 bin yıllık Odeon'daki açılış töreni başladı. Festival kapsamında 2002 yılından itibaren her yıl bir kişiye verilen Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, bu yıl Prof. Dr. Haluk Şahin'e takdim edildi. Şahin'e, Homeros ödülünü Belediye Başkanı Ülgür Gökhan verdi. 55'inci Uluslararası Troia Afiş Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.