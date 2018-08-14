Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, '2018 Troya Yılı' kapsamında, 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarıyla tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verildi.

Çanakkale'de, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20'nci yılında ilan edilen 'Troya Yılı' kapsamında, iki gün sürecek olan 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları, Troya Ören Yerinde bulunan Truva Atı anıtı önünde başladı. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Dünya Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Friedrich Schröder, Türkiye Körler Federasyon Başkanı Turhan İçli, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Batdal, 250 görme engelli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada, "Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluştuğu dünyanın bir çok imparatorluğuna ilham veren üst üste 9 şehrin kurulduğu 5 bin yıllık bir kültür mirasının bulunduğu destanların, aşk öykülerinin, mücadelelerin yaşandığı dostluk ve kardeşliklerin kurulduğu bu topraklarda bugün yine çok anlamlı ve çok değerli bir organizasyona bir edebiyat şölenine ev sahipliği yapıyoruz hep birlikte. Destanlarda Troya'ya zenginliği rüzgarların getirdiği söylenir. Bereketin zenginliğin, dostluğun rüzgarla taşındığı kültürlerinde destanlarla nesilden nesle aktarıldığı bu topraklarda bugünde burada kendiside bir görme engelli olan ancak dünya tarihinin en önemli destanlarından İlyada ve Odesa destanını kaleme alan İzmirli ozan Homeros’un destanını okumak üzere dünyanın farklı ülkelerinden ilimize teşrif ederek Çanakkale’de bir araya gelerek bereketi ve zenginliği Troya'ya tekrar sizler getirmiş bulunuyorsunuz" dedi.

Konuşmaların ardından 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarına geçildi. Yarın panelle devam edecek olan 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarında, 20'yi aşkın ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından etkinliğe katılan 250 görme engelli, Homeros'un Troya Efsanesi'ni anlattığı, dünya edebiyatının en önde gelen eserleri arasında gösterilen İlyada Destanı'ndan bölümler okuyarak, dünyaya barış mesajı verdi.