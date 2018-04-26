Honaz'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREM KORKUTTU
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi. Denizli merkezindeki binalarda depremi hissedenler, koşarak, merdivenlerden aşağı indi. Gazi Bulvarı'ndaki özel lisenin bulunduğu binada depremi hisseden öğrenciler, soluğu aşağıda aldı. Bazı öğrenciler, deprem nedeniyle baygınlık geçirirken, öğretmenler ve diğer öğrenciler ise onları sakinleştirmeye çalıştı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
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