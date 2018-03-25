Honaz’da kayalıklarda mahsur kalan keçi halatla kurtarıldı

Denizli’nin Honaz ilçesinde yaklaşık 15 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ve DAK ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Honaz ilçesi Aşağıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Çoban isimli vatandaşın keçisinin bölgedeki uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarında bulunması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri harekete geçti. Ekipte görevli 1 kişi halatlar yardımıyla kayalıklara inerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Olayın ardından hayli korktuğu gözlenen keçiyi bir süre seven ekipler, ardından hayvanı sahibi olan Ömer Çoban’a teslim etti.
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