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Honda "PCX HYBRID Scooter"i üretim programına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:27 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk kitlelere yönelik seri üretim hibrit motorlu scooter modeli PCX HYBRID, eylül ayı itibarıyla Japonya pazarında satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Motosiklet üreticisi Honda, tasarımı kadar çevre dostu motorlarıyla da dikkati çeken PCX Scooter serisinin hibrit sistemiyle donatılan bir türevini seri üretim programına dahil etti.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk kitlelere yönelik seri üretim hibrit motorlu scooter modeli PCX HYBRID, eylül ayı itibarıyla Japonya pazarında satışa sunulacak.

Marka, ABS fren sistemi ve Honda SMART Key de dahil zengin bir ekipman seviyesiyle Japonya pazarında yılda 2 bin PCX HYBRID satmayı planlıyor.

- Teknik özellikler

Nisan 2018'de lanse edilen PCX modelini esas alan yeni modelde, motoru çalıştıran ve eş zamanlı olarak elektrik de üreten ACG marş motorunu yüksek performanslı 48 volt lityum-iyon bataryalar besliyor.

ACG, Power Drive Unit (PDU) tarafından kontrol ediliyor ve enerji akışı dijital ekranda gösteriliyor. ACG, gaz emri ile birlikte 4 saniye boyunca içten yanmalı motoru destekliyor ve destek motorunun sağladığı ilave tork değerinin de katkısıyla standart PCX'e oranla daha atak ve daha seri bir hızlanma tesis ediyor.

İçten yanmalı motoru destekleyen elektromotor sayesinde PCX HYBRID eşdeğer sınıftaki içten yanmalı bir scooter ile kıyaslandığında gaz emirlerine çok daha hassas cevap veriyor ve daha performanslı bir sürüş sunuyor.

Sistem sürücü "D" ve "S" olmak üzere iki farklı motor desteği modu sunuyor. "D" motor desteği modu konforlu bir sürüş sunarken, "S" motor destek modu ise daha sportif sürüşleri destekliyor.

PCX serisinde rijit şasiye monte sessiz ve yüksek yakıt verimliliği seviyesine sahip markanın küresel scooter motoru "eSP" devreye giriyor.

Tüm LED aydınlatma elemanları da dahil olmak üzere scooterin önden arkaya doğru uzanan kıvrımlı hatları şık ve modern bir görünümü beraberinde getiriyor. Honda SMART Key gibi markaya has çözümler kullanım kolaylığını destekliyor.

Sürüş ergonomisini ve sürüş dinamiklerini olumsuz etkilememek adına lityum-iyon bataryalar 23 litrelik bagajın arkasına entegre edilirken, Power Drive Unit (PDU) ön granajın altına gizleniyor.

Gösterge paneli ergonomik tasarımıyla sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Hız, saat ve ortalama tüketim gibi değerler dışında gösterge paneli destek motoruna ve lityum-iyon bataryaya ait verileri de gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Honda PCX HYBRID Scooter

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