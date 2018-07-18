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Honduraslı kongre üyesine "uyuşturucu ticareti" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

Honduraslı kongre üyesine "uyuşturucu ticareti" suçlaması

NEW YORK (AA) - ABD'de federal savcılar, Honduraslı bir kongre üyesini "uyuşturucu ticaretine yardım etmek"le suçladı.

New York Federal Bölge Savcılığı, Honduras Ulusal Kongresi üyesi Midence Oqueli Martinez Turcios'a, "orta ve güney Amerika ülkelerinden ABD'ye uyuşturucu ticaretine yardım etme" suçlamasında bulundu.

Savcılık, dava dilekçesinde, Turcios'un Venezuela ve Colombia'da üretilen yüzlerce kilo kokainin Houndras üzerinden Guetamala'ya ve oradan da ABD'ye aktarılmasına aracılık ettiğini iddia etti.

Midence Oqueli Martinez Turcios'un, Honduras'taki "Los Cachiros" adlı uyuşturucu karteline yardım ettiği, kokainin ABD'ye yasa dışı yollardan sokulması için Meksika'daki Sinaola uyuşturucu karteliyle iş birliği yaptığı ileri sürüldü.

Turcios hakkındaki suçlamalar arasında yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurma da yer aldı.

Savcılar, kongre üyesinin yargılama için ABD'ye getirilmesini talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Honduras kongre üyesi uyuşturucu ticareti

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