NEW YORK (AA) - ABD'de federal savcılar, Honduraslı bir kongre üyesini "uyuşturucu ticaretine yardım etmek"le suçladı.
New York Federal Bölge Savcılığı, Honduras Ulusal Kongresi üyesi Midence Oqueli Martinez Turcios'a, "orta ve güney Amerika ülkelerinden ABD'ye uyuşturucu ticaretine yardım etme" suçlamasında bulundu.
Savcılık, dava dilekçesinde, Turcios'un Venezuela ve Colombia'da üretilen yüzlerce kilo kokainin Houndras üzerinden Guetamala'ya ve oradan da ABD'ye aktarılmasına aracılık ettiğini iddia etti.
Midence Oqueli Martinez Turcios'un, Honduras'taki "Los Cachiros" adlı uyuşturucu karteline yardım ettiği, kokainin ABD'ye yasa dışı yollardan sokulması için Meksika'daki Sinaola uyuşturucu karteliyle iş birliği yaptığı ileri sürüldü.
Turcios hakkındaki suçlamalar arasında yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurma da yer aldı.
Savcılar, kongre üyesinin yargılama için ABD'ye getirilmesini talep etti.
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi
Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!
Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!
Kıskançlık yüzünden kana buladı! Eski sevgili öyle bir intikam aldı ki...
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum