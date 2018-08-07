Hong Kong, Malezya'dan tavuk ithalatını durdurdu

Hong Kong, Malezya'daki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine bu ülkeden tavuk ithalatını durdurdu.

Şinhua ajansının haberine göre, Hong Kong, Malezya'nın Sabah eyaletindeki Tamparuli kasabasında bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edilmesi üzerine tavuk ithalatını durdurma kararı aldı.

Hong Kong Gıda ve Çevre Hijyeni Dairesi Gıda Güvenliği Merkezinden (CFS) yapılan açıklamada, ithalatı durdurma kararının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünden (OIE) yapılan uyarı üzerine alındığı bildirildi.

Hong Kong'un bu yılın ilk 6 ayında Malezya'dan 100 ton dondurulmuş tavuk eti ve 190 milyon yumurta ithal ettiği belirtildi.

Sabah eyaletinde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanmış, dün 10 bin tavuk itlaf edilmişti.

