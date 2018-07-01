Hong Kong'da demokrasi yürüyüşü yapıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde binlerce kişi, demokrasi talebiyle sokaklara döküldü.

BBC'nin haberine göre, pankartlar ve demokratik aktivistliğin semboli haline gelen sarı şemsiyeler taşıyan göstericiler, Hong Kong sokaklarında yürüdü.

Organizatörler, bu seneki gösteriye 50 bin kişinin katıldığını açıklarken polis, katılımcı sayısını 9 bin 800 olarak açıkladı. Her iki rakam da her yıl düzenlenen demokrasi yürüyüşlerine ilginin azaldığını ortaya koydu.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı hareketin geçen yıl önde gelen aktivistlerin cezaevine gönderilmesi sonucu zayıfladığı ifade ediliyor.

Bugünkü gösteri nedeniyle yüzlerce polisin görevlendirildiği, bazı göstericilerin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam resimli pinokyo maskeleri taktığı dikkati çekti.

Özel idari bölgede 2014'te Çin yönetiminin Hong Kong halkının 2017'deki seçimde kendi liderlerini seçebileceğini, ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamasının ardından geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

