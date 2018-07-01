HABER

Hong Kong'da demokrasi yürüyüşü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 22:08 | Son Güncelleme

Bu seneki yürüyüşe katılanların sayısının düştüğü gözlendi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde binlerce kişi, demokrasi talebiyle sokaklara döküldü.

BBC'nin haberine göre, pankartlar ve demokratik aktivistliğin semboli haline gelen sarı şemsiyeler taşıyan göstericiler, Hong Kong sokaklarında yürüdü.

Organizatörler, bu seneki gösteriye 50 bin kişinin katıldığını açıklarken polis, katılımcı sayısını 9 bin 800 olarak açıkladı. Her iki rakam da her yıl düzenlenen demokrasi yürüyüşlerine ilginin azaldığını ortaya koydu.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı hareketin geçen yıl önde gelen aktivistlerin cezaevine gönderilmesi sonucu zayıfladığı ifade ediliyor.

Bugünkü gösteri nedeniyle yüzlerce polisin görevlendirildiği, bazı göstericilerin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam resimli pinokyo maskeleri taktığı dikkati çekti.

Özel idari bölgede 2014'te Çin yönetiminin Hong Kong halkının 2017'deki seçimde kendi liderlerini seçebileceğini, ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamasının ardından geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

PARTNERSıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...Sıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...
İskenderun’da Kabotaj Bayramı coşkusuİskenderun’da Kabotaj Bayramı coşkusu
Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demokrasi gösteri Hong Kong

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.