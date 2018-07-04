Hong Kong'da fil dişi kaçakçılığı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 277 kilogram fil dişi ele geçirildi.
"South China Morning Post" gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi yetkilileri ile Hong Kong ve Çin gümrük görevlileri, ortaklaşa sınıra yakın Lok Ma Çau'da bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda 344 bin dolar değerinde 277 kilogram fil dişi ele geçirildi ve 8 kişi gözaltına alındı.
Hong Kong'da fil dişi ticaretinin 2021'e kadar tamamen yasaklanması öngörülüyor.
Çin'de de yılbaşı itibarıyla tüm fil dişi ticareti ve işlenmesi faaliyetleri yasaklanmıştı.
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