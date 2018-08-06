Hong Kong'da gazetecilerden Çin'in sansür talebine ret

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yabancı Muhabirler Derneği (FCC), Çin yönetiminin, bağımsızlık yanlısı Hong Kong Ulusal Partisi lideri Andy Chan'in bu ay içinde kulübün davetlisi olarak yapacağı konuşmanın iptal edilmesi talebini, geri çevirdi.
FCC'den yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığının Çan'ın konuşmasının iptal edilmesine yönelik talebinin reddedildiği bildirildi.
Kamuoyunun tartışmanın farklı taraflarının görüşlerini duyma hakkına sahip olduğunu vurgulanan açıklamada, toplantının gerçekleştirilmesi yönünde görüş birliği içinde olunduğu belirtildi.
Açıklamada "Hong Kong gibi özgür toplumlarda insanlar birbirlerinin görüşlerine katılmıyor olsalar bile serbest şekilde konuşma ve tartışma özgürlüğüne sahip olmalı." ifadeleri yer aldı.
Pekin yönetiminin iptal talebinin, Çin'in 1997 yılında İngiltere'den devraldığı özel idare bölgesinin yarı özerk yapısına ve ifade özgürlüğü geleneklerine saygı duyacağına dair verdiği sözlerle çeliştiği yorumlarına yol açmıştı.
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