HABER

Hong Kong'da gazetecilerden Çin'in sansür talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Hong Kong'da gazetecilerden Çin'in sansür talebine ret

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yabancı Muhabirler Derneği (FCC), Çin yönetiminin, bağımsızlık yanlısı Hong Kong Ulusal Partisi lideri Andy Chan'in bu ay içinde kulübün davetlisi olarak yapacağı konuşmanın iptal edilmesi talebini, geri çevirdi.

FCC'den yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığının Çan'ın konuşmasının iptal edilmesine yönelik talebinin reddedildiği bildirildi.

Kamuoyunun tartışmanın farklı taraflarının görüşlerini duyma hakkına sahip olduğunu vurgulanan açıklamada, toplantının gerçekleştirilmesi yönünde görüş birliği içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada "Hong Kong gibi özgür toplumlarda insanlar birbirlerinin görüşlerine katılmıyor olsalar bile serbest şekilde konuşma ve tartışma özgürlüğüne sahip olmalı." ifadeleri yer aldı.

Pekin yönetiminin iptal talebinin, Çin'in 1997 yılında İngiltere'den devraldığı özel idare bölgesinin yarı özerk yapısına ve ifade özgürlüğü geleneklerine saygı duyacağına dair verdiği sözlerle çeliştiği yorumlarına yol açmıştı.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Sakarya'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıSakarya'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Adalet Bakanı Gül'den ABD kararına tepki: Büyük devlete yakışmayan tavır (1)Adalet Bakanı Gül'den ABD kararına tepki: Büyük devlete yakışmayan tavır (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Hong Kong Hong Kong Ulusal Partisi lideri Andy Chan ifade özgürlüğü sansür Yabancı Muhabirler Kulübü

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.