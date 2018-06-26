Hong Kong'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü

Hong Kong'da bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
South China Post haber ajansında yer alan habere göre, Hong Kong'daki Quarry Bay Parkı'nda bir kişi yarı otomatik silahla saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, saldırıyı düzenleyenin 44 yaşında bir kadın olduğunu ve terörle mücadele ekiplerince yakalandığını açıkladı.
Saldırının aile arası anlaşmazlıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Suç oranlarının azlığı ile dikkat çeken Hong Kong'ta en son silahlı saldırı girişimi 2015'te meydana gelmişti.
Olayda, mağazaya giren hırsız bir kişiyi öldürmüş, 700 ABD doları değerinde 7 lüks saat çalmıştı.
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