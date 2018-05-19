Hopi’den yaz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Hopi, alışveriş deneyimini kazanca dönüştüren özel kampanyalarıyla üyelerinin yüzünü güldürüyor.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, yeme içmeden, teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, farklı sektörlerden 110 üye markasıyla üyelerine 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, BP kampanyasıyla akaryakıt harcamalarında da kazandırıyor.

Hopililer, 15 Mayıs- 30 Haziran'da kampanyaya katılan BP istasyonlarından yapacakları 400 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde toplam 25 Paracık kazanıyor. Hopililer kazandıkları Paracıkları yine BP istasyonlarındaki akaryakıt/otogaz alışverişlerinde kullanabiliyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için "Hopi app", "hopi.com.tr" veya "www.bp.com.tr" ziyaret edilebiliyor.

