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Hopililer Tekzen’de kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:27 | Son Güncelleme

Hopi Genel Müdürü Erbay: - "Hopililer, inşaat ve boya malzemelerinden mobilyaya, ev dekorasyon ürünlerinden bahçe ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle ekonomik, uygulanabilir çözümler sunan Tekzen’de yapacakları tüm alışverişlerde Paracık kazanıp Paracıkları ile harcama yapabilecek"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en yaygın ev güzelleştirme merkezlerinden Tekzen, Hopi’nin üye markaları arasına katıldı.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 5,6 milyon üyesi ile mobil sadakat uygulamaları sektörünün lideri olan Hopi, Tekzen ile iş birliği yaptı. Evini güzelleştirmek isteyen Hopililer iş birliği ile Tekzen’de yapacakları alışverişlerde hem Paracık kazanacak hem de Paracıklarını diledikleri gibi harcayacak.

İş birliğine özel bir kampanya ile başlayan Tekzen ve Hopi, 30 Nisan’a kadar Tekzen’den yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde ise 20 Paracık kazandıracak. Tekzen’in 56 ildeki, 132 mağazasında da geçerli olan kampanya Hopi kimliği tanıtılarak, TekzenKART ile yapılan alışverişlerde uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekzen Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, mağazalarına giren her müşteri için ilgi odağı olabilecek on binlerce ürün sunduklarını belirterek, “Bu anlamda Hopi bizim çok önem verdiğimiz bir partner. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile büyük bir aileye hitap eden tüm Hopi kullanıcılarına Tekzen’de farklı bir müşteri deneyimi sunacağız. Yüzde 100 yerli bir marka olarak Hopi ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hopi Genel Müdürü Onur Erbay ise Hopi’nin farklı sektörlerden 100’den fazla üye markasıyla üyelerinin 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hopi ile amacımız alışverişin her noktasında üyelerimizin hayatını kolaylaştırmak ve Hopi avantajlarını kullanabilmelerini sağlamak. Geniş mağaza ağıyla Türkiye’nin en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen’in üye markalarımız arasına katılması bu sebeple bizim için çok önemli. Hopililer yıl boyunca Tekzen kampanyalarıyla buluşacak. Hopililer, inşaat ve boya malzemelerinden mobilyaya, ev dekorasyon ürünlerinden bahçe ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle ekonomik, uygulanabilir çözümler sunan Tekzen’de yapacakları tüm alışverişlerde Paracık kazanıp Paracıkları ile harcama yapabilecek.”

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Anahtar Kelimeler:
hopi TEKZEN

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