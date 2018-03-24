Hopililer Tekzen’de kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en yaygın ev güzelleştirme merkezlerinden Tekzen, Hopi’nin üye markaları arasına katıldı.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 5,6 milyon üyesi ile mobil sadakat uygulamaları sektörünün lideri olan Hopi, Tekzen ile iş birliği yaptı. Evini güzelleştirmek isteyen Hopililer iş birliği ile Tekzen’de yapacakları alışverişlerde hem Paracık kazanacak hem de Paracıklarını diledikleri gibi harcayacak.

İş birliğine özel bir kampanya ile başlayan Tekzen ve Hopi, 30 Nisan’a kadar Tekzen’den yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde ise 20 Paracık kazandıracak. Tekzen’in 56 ildeki, 132 mağazasında da geçerli olan kampanya Hopi kimliği tanıtılarak, TekzenKART ile yapılan alışverişlerde uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekzen Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, mağazalarına giren her müşteri için ilgi odağı olabilecek on binlerce ürün sunduklarını belirterek, “Bu anlamda Hopi bizim çok önem verdiğimiz bir partner. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile büyük bir aileye hitap eden tüm Hopi kullanıcılarına Tekzen’de farklı bir müşteri deneyimi sunacağız. Yüzde 100 yerli bir marka olarak Hopi ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.