Horasan ve Karayazı’da fırtına hayatı adeta felç etti

Erzurum’un Horasan ve Karayazı ilçelerinde etkili olan fırtına evlerin ve okulların çatılarını uçurdu.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Erzurum il merkezi ve ilçelerde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Karayazı ve Horasan ilçelerinde fırtına nedeniyle onlarca binanın çatısı uçarken, vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Her iki ilçede de kopan elektrik hatları nedeniyle ilçe merkezi ve mahallelere elektrik verilemiyor.