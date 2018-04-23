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Horasan’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum’un Horasan ilçesinde düzenlenen bir takım etkinliklerle kutlandı.Sabah saat 9’da İlçe Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naci Yılmaz’ın çelenk sunumuyla başladı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naci Yılmaz yaptı.

Horasan’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum’un Horasan ilçesinde düzenlenen bir takım etkinliklerle kutlandı.
Sabah saat 9’da İlçe Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naci Yılmaz’ın çelenk sunumuyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naci Yılmaz yaptı. Yılmaz, "Bugün burada 98. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.
İlçe Kapalı Spor Salonunda devam eden programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. İlçe halk eğitim merkezi kadın ve erkek folklor gösterisinin ardından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere Horasan Kaymakamı Cüneyt Caner, Horasan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kılıç, Horasan Garnizon Komutanı İlker Darcan tarafından ödüller verildi.
Program gösterilerin ardından son buldu.

Horasan’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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