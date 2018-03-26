Horasan’da fırtına maddi hasara neden oldu

Erzurum’un Horasan ilçesinde aniden bastıran şiddetli fırtınada birçok ev yıkılırken, yıkılan evlerdeki eşyaları köylüler kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde aniden etkili olan şiddetli fırtına yaklaşık 25 köyde ve kent merkezinde maddi hasara neden oldu. Fırtınanın etkisiyle düşen elektrik direkleri 9 köyde farklı farklı noktalarda yangına sebep oldu. Yangını söndürmek için seferber olan köylüler itfaiye ekiplerine haber vererek söndürme çalışmalarına yardım ettiler Horasan ilçesi itfaiye ekipleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye amirliğinden destek istedi olay yerine Pasinler Köprüköy Erzurum’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken köylerde oluşan yangınlara müdahale edildi.

Hacı Halil, Kemerli köylerinde ise çatı parçaları traktörlerin üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Maddi hasarların oluştuğu köylerde şiddetli fırtına bazı ağaçları da kökünden söktü. Yaşanan maddi hasardan sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri zarar tespit çalışmalarına başlayarak köylülere yardım etti ve çevre temizliği yaptı.

Öte yandan maddi hasarlarının olduğunu söyleyen köylüler zor durumda kaldıkları ve yetkililerden yardım beklediklerini belirttiler.