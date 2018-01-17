Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horoz dövüşçüleri, horoz dövüştürenlere hapis cezası düzenlemesine karşı çağrı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2 milyon oyu Meral Akşener’e vermekle tehdit eden bir horoz dövüşçüsü düzenlemenin geri çekilmesini istedi.
'2 MİLYON OYU...'
“Sizden bugün zor günümüzde bizim yanımızda olmanızı istiyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen horoz dövüşçüsü, Meral Akşener’in kayınpederinin horozcu olduğunun konuşulduğunu söyledi ve “2 milyon oyu Akşener’e kaydırmak istiyorlar” mesajını verdi.
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