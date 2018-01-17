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Horozcular Erdoğan'a isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 08:20 | Son Güncelleme 8 saat önce

Horoz dövüşçüleri, horoz dövüştürenlere hapis cezası düzenlemesine karşı çağrı yaptı. Grup, “2 milyon oyu Akşener’e kaydırmak istiyorlar” dedi

Horoz dövüşçüleri, horoz dövüştürenlere hapis cezası düzenlemesine karşı çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2 milyon oyu Meral Akşener’e vermekle tehdit eden bir horoz dövüşçüsü düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

'2 MİLYON OYU...'

“Sizden bugün zor günümüzde bizim yanımızda olmanızı istiyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen horoz dövüşçüsü, Meral Akşener’in kayınpederinin horozcu olduğunun konuşulduğunu söyledi ve “2 milyon oyu Akşener’e kaydırmak istiyorlar” mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Meral Akşener horozcular

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Okuyucu Yorumları 74 yorum
Horozları siyasete alet etmeyin.
@nadirokay Yarın reis horozlar üzerinden oy avcılığı yapar mı yapar :D
sende bulmuşun bir yol .ulan o hayvanın canını yaktırarak kanından para kazanıyorsun birde hapis cezası getirilmesin diyorsun cumhurbaşkanına adam gibi bir işte çalış üç kuruş asgari ücretle çalışanlardan örnek alda git kendi bedeninle parakazan utanmaz adam
tehdide bak. sanki sn. akşener yada bir başkası cumhurbaşkanı olduğunda horoz dövüşüne izin verecek.
TERBİYESİZ SAHTEKAR ALÇAK HERİF.HAYVANLARI TELEF ET,VERGİSİ PARAYI CUKKAYA AT,SONRADA BUNU YASAKLARSAN OYLARI BAŞKASINA VERİRİZ.ÇALIŞMA,İNSANLARA HAYVANLARIN KANI ÜZERİN DEN KUMAR OYNAT.AMA BELLİ OLMAZ RTE BAKARSIN OY İÇİN BİR ÇARE BULUR
2 milyonmu fazla horoz etkisi guldurmeyin olum
HOROZ SAHİPLERİ BİRBİRLERİ İLE DÖVÜŞSÜN HOROZLAR DA SEYRETSİN..EN GÜZELİ BU
vatanı bir horoza satıyorsan buyur sat. hayvanlara eziyet edenlerden ne fayda gelirki.
Horozlar kanlar içinde kalıyor. Ulan psikopat mısınız bundan nasıl zevk alıyorsunuz
Sen değil , senin gibi Allah'tan değil kuldan medet uman herkes beter olsun!
isabet olur durmayın hemen gidin horoz döğüşü ..kör döğüşü... tam da iyi partiye göre...
@yenzede. sende de horozluk var galiba..
VAHŞETTEN GELEN OYUN ALLAH BELASINI VERSİN. 4 TANE KATİL OY VERSE NE OLUR VERMESE NE OLUR .
2 milyon sadece horoz dövüştürenlerin oyu varsa bunlara ailelerini de katarsan 8 milyonu bulur,parti kursanız tek başınıza iktidar olursunuz
Güvercin sevenler derneği nin bu konuda ki düşüncesi çok önemli..
yazık ulan hayvanlara eziyet etmeyin , ileride pişman olursunuz.. by Tayyip sizi içeri atarsa oy kaybetmez aksine hayvanseverlerin oylarını da kazanır..
Hadi oradan bit yavrusu.
horozlar değil de sahipleri dövüşüp birbirlerini yese
@ozturk03507 En doğrusu bu işte. Hayvanlar üzerinden niye tatmin oluyorlar ki?
Hobi dediği şey hayvan hakları ihlali. Onlar birbirini kan revan içinde bırakırken,hem zevk alıyorsunuz, hemde bahis oynatıyorsunuz. Yazık değil mi o canlara.? İnsan doğmak değil, insan olmak önemli.!
kümesteki horozun oyuyla benim oyum birmi.
hayvanları bir biriyle kavga ettiren zihniyet hanki mantıkla yapıyonuz bunları ,garibanmış ulan dövüş horozların fiyatları 500tl başlayıp 5000 tl kadar cıkyo,her kavgada gariban dediğin adamlar para harcamakta ,önce zihniyetinizi sonra ağzınıza bakın .
Horozcuların 2 milyon oyu varmış, o kadar horoz var mı yaa :) Mesele horoz dövüştürmek değilmiş, en az 2 yıl paklar bunları, ölen horoz varsa 5 yıla kadar çıkarın. Horozlar isyan ettiler artık kardeşlerine vurmak istemiyorlar, Meral Akşaner tavuk olduğu için anlaşılan hepsi tayibe oy verecek, hayırlı uğurlu olsun.
ne kadar seviyesiz bir şey. o zamanda hırsız haydut ta yaptıkları cezasız kalsın diye kanun istesin. Eğer kanun çıkmazsa size oy vermeyiz desinler. zaten ortalık ranta dönmüş. Geçen zar zor minibüse bindim. şoföre neden böyle az sayıda minibüs var dedim işine gelmiyorsa taksiyle git dedi kızdım Ankara ostimde işe gelip giderken kendi aracına 2-3 kişiyide alıp cüzzi ücretle sadece yakıt parasını çıkartan garibanlarla işe gidip gelmeye başladım. polise şikayet etmiş minibüsçüler polis çevirdi. adamın aracını bağlamak istediler polislere durumu anlattım haklısın dediler. Rant için kanunçıkardılar
horozdan teyyare selam soyle o yare
rte ci degilim ama hem uzuluyor hemde kızıyorum boyle adamları görunce..
sen kimsin ya :-))
ne aptalca kayınpederi horozcu olsada akşenere ne
Cumhurbaşkanı bu adamı içeri attır gazetecilerle ugrasacagına seni tehdit ediyor resmen..
MUZ CUMHURİYETİNDEYİX YA HORUZCUYA HAPIS OY GİTTİ...HIRSIZA HAPİS AMAN OY GİDER..MAFYAYA HAPİS AMAN OY GİDER
Siyaset nasıl yönetildiğine değil de menfaat üzerine kurulu. İşte bu yüzden kaybediyor Türkiye. Kimisi kömür ve erzak yardımı alır, kimisi torpilli atanır, kimisi yandaş olduğu için ihale alır, kimisi din üzerinden düşünür... Devlet iyi yönetiliyor mu; umurunda değil. Herkes dünyanın kendi etrafında dönmesini istiyor. Bu haberdeki olay devlet kurumlarına şantajdır. Bu adamı birileri hizaya getirsin.
çok horozlanmış
kıçı sıkışan yolunu bulmuş oyumu sana vermem verme yazık deyilmi o hayvanlara yarın hırsızlar uyuşturucu satıcıları sapıklarda çıksın bize karışmayın karışırsanız oyumuzu başka birine veriz ne güzel
ya bu nasıl bir haber çok komik değil mi ya hahahahaha
Bu hıyarı derhal hapise atmalı.Toplum için zararlı bi mahlukat bu.
SİYASET DIŞINDA İNSANİ Bİ YORUM YAPMAK GEREKİRSE BU HADSİZE ALLAH TEALA NIN GEREKLİ CEVABI VERECEĞİNİ BİLMEK İÇİMİ RAHATLATIYOR DİYORUM.DERDİNİ ANLATAMAYAN AÇLIĞINI SUSUZLUĞUNU ACISINI SÖYLEYEMEYEN HAYVANLARA EZİYET EDEN HERKESİN YÜCE RABBİM GANİ GANİ CEZASINI VERİR DİYORUM ŞU MANZARAYA BAKINCA SİYASETTEN TİKSİNDİM
Bu tehdidi duyarsa cezayı iki katına çıkarır. Siz başkanı hiç tanımamışsınız. Bir kere yaptığınız zalimlik. Yazık o hayvanlara. Çok yazık.
Getirilsin pislikler utanmadanda tehtid ediyor şerefsiz hayvanların canını yakıyorsunuz pislikler çok iyi olur..hapis cezası gelsin
ne şşmdi bu
ah ah ülkemizde nelere gör oy veriyor ya iki milyon ziyan oluyormuş zaten bu tarz düşüncelerle
2 milyon horozcu oy vermesin 10milyon hayvansever oy verir sıkma sen canını..
meralin kayınpederi horozcuymuş iftiraya baksen.
HER AİLEDE BİR HOROZ DÖVÜŞCÜSÜ VAR O ZAMAN :)
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