Horozlarını dövüştüren 4 kişiye 50 bin lira ceza

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 4 kişiye toplam 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandı, 16 horoza el konuldu.

Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi'nde A.A.'nın pazar günleri para karşılığı evinde horoz dövüştürdüğünün tespit edilmesi üzerine, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri eve baskın yaptı. Operasyonda, evdeki 20 kişinin yaptırılan özel platformda horoz dövüştürdüğü belirlendi.

Ekipler evde buldukları 16 horoza el koyarken, ev sahibi A.A hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince adli işlem başlatıldı. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de hayvan sahipleri A.A.'ya 31 bin 500 TL, M.K'e 9 bin 450 TL, K.Y.'ye 6 bin 300 TL, T.K.'e 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

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