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Hoşgörü dini İslamın iftar sofrası Beyoğlu’nda kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

Hoşgörü dini İslamın iftar sofrası Beyoğlu’nda kuruldu

İSTANBUL, (DHA) Hoşgörü dini İslamın iftar sofrası Beyoğlu’nda kurulduHoşgörü dini İslamın iftar sofrası Beyoğlu’nda kuruldu

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