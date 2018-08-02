"Hoşgörü kenti" turizmde zirveyi gördü

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - "Hoşgörü kenti" Mardin, 8 ayda ulaştığı 1 milyon 300 bin turist ile turizmde zirveyi gördü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turistik kentlerinden Mardin, camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı, yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen, ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunan kent, bu yıl 8 ayda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı. Sağlanan huzurla geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 400 artış sağlanan, yıl sonuna kadar turist sayısının 2 milyona ulaşması beklenen Mardin'in 2023 yılında 5 milyon turisti ağırlaması hedefleniyor. - "Mardin turizmde ivme yakaladı" Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sağlanan huzurun hem ülke hem bölge turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışın, Mardin'de de görüldüğünü dile getiren Yaman, "Mardin şu anda gerçekten turizm açısından güzel bir ivme yakaladı. İki senelik huzurun akabinde son bir yıldır yüzde 400'ü bulan bir misafir artışı var. 2014 yılı Mardin'in en zirve rakamı. Bu yıl 2014'ün 4 katı misafir kabul ediyoruz." dedi. Kentte 6 bin 500 yatak kapasitesine sahip turizm belgeli tesis bulunduğunu, misafirhanelerle bu sayının 10 bine yükseldiğini dile getiren Yaman, kentte rezervasyonların arttığını aktardı. Yaman, artık ilde 12 aya yayılan bir turizm hareketliliği oluşmaya başladığına işaret ederek, "Şubat ayında başlayıp yine zirve yapmaya başladık. Çünkü hem Valilik hem de belediye olarak iyi organizasyonlar yaptık." diye konuştu. - "2023 hedefi 25 bin yatak ve 5 milyon turist" Yaman, turizm açısından 2018'in güzel başladığını ve güzel geçtiğini, bunun böyle devam etmesi için çalışmaların süreceğini ifade ederek, sağlanan huzurla bu ivmenin devam edeceğini, gelen misafir sayısının artacağını söyledi.

Halihazırda kente gelen turist sayısının 1 milyonu aştığını vurgulayan Yaman, bu yıl sonuna kadar hedeflerinin 2 milyon turiste ulaşmak olduğunu belirtti. Yaman, yabancı turist sayısında da kentte artış görüldüğünü, Danimarka'dan, Fransa'dan, Norveç'ten, İsveç'ten, Japonya'dan ve İran'dan da turist geldiğini anlatarak, yatak sayısı arttıkça yatılı turist sayısında da ciddi bir artış olacağını kaydetti. "2023'te hedefimiz gönül ister ki; 25 bin yatak olsun, gelen misafir sayısı da 5 milyonun üzerinde olsun." diyen Yaman, bunun gerçekleşeceğini düşündüklerini söyledi. - "Mardin'de turizm patlaması yaşanıyor" İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın da bu yıl Mardin'in turizmde altın yılını yaşadığına dikkati çekerek, turizmde yakalanan ivmeyi her yıl artırarak devam ettirmek istediklerini belirtti. "Çukur siyaseti nedeniyle turizmde bir gerileme vardı. Şimdi güvenliğin ve huzurun sağlanmasıyla gerçekten Mardin'de turizm patlaması yaşanıyor. 9, 10 ve 11'inci aylar için otellerde rezervasyonlar şimdiden doldu." ifadelerini kullanan Aydın, Mardin'in turizme uygun ve gittikçe gelişen bir şehir olduğunu vurguladı.

Aydın, görevlendirme yapılan belediyenin de turizme önemli katkı sunduğunu dile getirdi. - "En iyi rakamları gördük" Deyrulzafaran Manastırı'nda görevli İshak Bayyiğit, özellikle son bir iki yılda ziyaretçi sayısında önemli artış kaydedildiğini belirtti. Turizmde geçen yıl bir toparlanma yaşandığını, bu yıl ise sezonun gayet iyi geçtiğini ifade eden Bayyiğit, "Özellikle nisan ve mayıs aylarında son 13 yılda tuttuğumuz ziyaretçi istatistiklerine oranla en iyi rakamları gördük." dedi. Hafta sonları günde 2-3 bin kişinin manastırı ziyaret ettiğine işaret eden Bayyiğit, şöyle konuştu: "Mardin bir terör bölgesi değil, kültür ve turizm bölgesi. Ziyaretçilere buraya önyargısız bir şekilde gelip Mardin'in manastır, kilise, cami ve medreselerini gezmelerini tavsiye ederim. Burada dünya çapında çok önemli kültürel özelliklere sahip alanlar var. Mardin'in hak ettiği potansiyeli görmesini arzu ediyoruz."

\ - Esnaf turizmdeki hareketlilikten memnun Esnaf Funda Aksan, turizmde son iki yıldır ilerleme yaşandığını aktardı.