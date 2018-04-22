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Hoşgörü Korosu 41 dilde şarkı söyleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de 3 ay önce kurulan 47 kişilik Nikomedya Hoşgörü Topluluğu Korosu, Anadolu topraklarında yaşamış ve yaşayan farklı kültürlere ait ezgileri 41 dilde seslendirecek.

Hoşgörü Korosu 41 dilde şarkı söyleyecek

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de 3 ay önce kurulan 47 kişilik Nikomedya Hoşgörü Topluluğu Korosu, Anadolu topraklarında yaşamış ve yaşayan farklı kültürlere ait ezgileri 41 dilde seslendirecek.
​Nikomedya Hoşgörü Topluluğu Korosu, Anadolu'da yaşamış ve yaşayan tüm farklı kültürlere ait ezgileri 41 dilde seslendirecek. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde, İstanbul Dragos Musiki Derneği Başkanı Serdar Taşoğlu'ndan eğitim alan 7 kişilik Hoşgörü Korosu, ilk konserini 30 Nisan tarihinde İzmit'te, ikinci konserini ise 23 Mayıs tarihinde Selanik'te verecek.
Koronun kurucularından Numan Gülşah, "İnanç ve düşünce özgürlüğünün yayıldığı bir şekilde yaşamanın sorumluluğuyla Anadolu coğrafyasına öncelikle bu güne kadar iteklenmiş, söylenmemiş, yok edilmiş dillerdeki şarkıları araştırıyoruz. 41 dilde şarkı söyleyeceğiz. Şu an 21 dilde şarkı okuyoruz. Bu hoşgörü ve toleransı müzikle anlatımı konusunda böyle bir yol seçtik. Süryanice, Arapça, Kürtçe, Ermenice, Rumca, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, bu dillerde şarkılar söylüyoruz" dedi.
'BU KORO BANA TERAPİ GİBİ GELDİ'
Koroda yer alan Yasemin Aydeniz ise, "Bu koroda olmak benim için çok harika bir şey, hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Kanserden sol göğsümü kaybettim, ama ona rağmen hayatım güzelleşti sanki. Hayata bakış açım değişti. Burası bir terapiden öte çok farklı bir dünya. Müzikle uğraşmak muhteşem bir şey. Sanatın bir kolundan yürüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Biz Kocaeli'nin plakası olduğu için 41'i sembolik olarak koyduk" diye konuştu.
41 DİLDE EZGİLER SÖYLENECEK
Dragos Musiki Derneği Başkanı Serdar Taşoğlu, "İzmit, eski adıyla Nicomedya'nın hoşgörü mantığının yazılı olarak tarihe geçtiğini kanıtlayan bir şehir. Yıllardır dünya dilleri üzerine müziklerle ilgileniyordum. Bunu kendi korolarımızda icra ediyorduk. Onu biraz daha geliştirerek etnik dilleri ve inanç müziklerini de katarak, en azından İzmit'in plakasına uygun 41 dilde ezgiler ifa edecek bir hedefe değindik" şeklinde konuştu.

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Hoşgörü Korosu 41 dilde şarkı söyleyecekHoşgörü Korosu 41 dilde şarkı söyleyecekHoşgörü Korosu 41 dilde şarkı söyleyecekHoşgörü Korosu 41 dilde şarkı söyleyecek

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