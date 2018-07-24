Hoşgörü sembolü Mostar Köprüsü'nün yeniden açılışının 14. yılı

Etkinlikler kapsamında her yıl imzalanan "Mostar Barış Sözleşmesi" konulu iş birliği protokolü, bu yıl Yunanistan ve Karadağ arasında gerçekleştirildi.

Ev sahibi Zvizdic de Çipras'ın ülkesinde çıkan orman yangınları nedeniyle acilen Atina'ya geri döndüğünü ifade ederek, etkinliğin barış, istikrar, bölgesel dostluk ve iş birliği, saygı ve sevgiyi temsil ettiğini söyledi.

Makedonya Başbakanı Zaev da siyasi liderlerin önyargılarını kırarak köprü görevi görmesi gerektiğine işaret ederek, "Bölge liderleri olarak birbirimize saygı göstermemiz gerektiğini öğrendik. Bizi ayıran olgulara sırtımızı dönüp birleştirenlere yüzümüzü döndük. Bizi birleştiren en önemli olgu ise ortak gelecek." diye konuştu.

- Hoşgörünün sembolü Mostar Köprüsü

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında Neretva Nehri üzerine inşa edilen köprünün yapımında 456 kalıp taş kullanıldı. 24 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki köprü Mostar şehrine de adını verdi.

Asırlar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan tarihi köprü, sporcular tarafından yıllarca bir atlama platformu olarak da kullanıldı. Geleneğe göre şehrin erkekleri, nişanlılarına cesaretlerini ispatlamak için düğün öncesinde köprüden atlardı.