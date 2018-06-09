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"Hoşgörü Sofrası" Müslüman ve Hristiyan vatandaşları buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen program çerçevesinde, 5 bine yakın Müslüman ve Hristiyan iftar sofrasında bir araya geldi - Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin: - "Burada adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşlarımız ile, Müslüman ve Hristiyan halkımız ile mübarek ramazan ayında aynı sofrada oturuyoruz, oruç açıyoruz. Böylesine güzel, adına 'Hoşgörü Sofrası' dediğimiz bir ortamda iftar yapmak gerçekten çok güzel bir olay"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen program çerçevesinde 5 bine yakın Müslüman ve Hristiyan iftar sofrasında buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda "Hoşgörü Sofrası" adı altında organize edilen programda, konuklara, etli nohut, pilav, mercimek çorbası, tulumba tatlısı ve ayran ikram edildi.

İftarın ardından dua edildi, ilahiler okundu, sema gösterisi sunuldu.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 5'incisini gerçekleştirdikleri Hoşgörü Sofrası'nda adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşları bir araya getirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çetin, adanın Türkiye'nin en batısında yer aldığını ve en büyük adası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gökçeada'da, 81 vilayetten insanlarımızın kendisine yurt edindiği bir noktadayız. Burada adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşlarımız ile, Müslüman ve Hristiyan halkımız ile mübarek ramazan ayında aynı sofrada oturuyoruz, oruç açıyoruz. Böylesine güzel, adına 'Hoşgörü Sofrası' dediğimiz bir ortamda iftar yapmak gerçekten çok güzel bir olay. Bu ramazan ayımızı hep birlikte yaşamak çok duygusal anlar yaşatıyor bizlere. Biz bu sofrayı 5'inci kez kuruyoruz. Artık geleneksel hale geldi. İnşallah uzun yıllar da devam edecek. Biz bu güzel ramazanda bu güzel adada, Gökçeada'da tüm vatandaşlarımızı tüm inançlarla aynı sofrada buluşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu bu sofrada bir araya gelenlere."

İftar programına, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada 5. Komando Alay Komutanı Albay Hasan Paçalı, İlçe Müftüsü Adem Özsoy, adadaki Hristiyan din adamları ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gökçeada hoşgörü sofrası

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