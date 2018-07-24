"Hoşgörüsüzlük bir kez daha Avrupa markası oldu"

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Avrupa'da aşırı sağa kayıştan endişeli olduğunu belirterek, "Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi'yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu." dedi.

Önhon, Epipress haber ajansına Türkiye'deki seçimler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve Avrupa'da yükselişe seçen aşırı sağ ile ilgili mülakat verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının Avrupa'da kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini kaydeden Önhon, "Erdoğan, Atatürk'ün cumhuriyetimiz için ortaya koyduğu ruhun garantisini veriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı için 5 adayın seçimlere katıldığına ve Erdoğan'ın yüzde 52,6 ile kazandığına dikkati çeken Önhon, Avrupa'da eleştirilere konu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili olarak da "Halkı anayasa değişikliği ile korumak zorundaydık." ifadesini kullandı.

Türkiye'de güçler ayrılığı bulunduğuna ve yargının bağımsız olduğuna işaret eden Önhon, yeni hükümetin üyelerinin alanında en iyiler arasından seçildiğini ve sınırların korunması başta olmak üzere her türlü konuda etkili yönetim göstereceğini belirtti.