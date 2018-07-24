HABER

"Hoşgörüsüzlük bir kez daha Avrupa markası oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon: - "Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi'yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu" - İspanya basınında FETÖ'den "terör örgütü" olarak bahsedildi

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Avrupa'da aşırı sağa kayıştan endişeli olduğunu belirterek, "Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi'yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu." dedi.

Önhon, Epipress haber ajansına Türkiye'deki seçimler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve Avrupa'da yükselişe seçen aşırı sağ ile ilgili mülakat verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının Avrupa'da kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini kaydeden Önhon, "Erdoğan, Atatürk'ün cumhuriyetimiz için ortaya koyduğu ruhun garantisini veriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı için 5 adayın seçimlere katıldığına ve Erdoğan'ın yüzde 52,6 ile kazandığına dikkati çeken Önhon, Avrupa'da eleştirilere konu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili olarak da "Halkı anayasa değişikliği ile korumak zorundaydık." ifadesini kullandı.

Türkiye'de güçler ayrılığı bulunduğuna ve yargının bağımsız olduğuna işaret eden Önhon, yeni hükümetin üyelerinin alanında en iyiler arasından seçildiğini ve sınırların korunması başta olmak üzere her türlü konuda etkili yönetim göstereceğini belirtti.

- "Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu"

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye adil davranmadığını, Türkiye'nin AB üyesi olmasını istemeyen ülkeler bulunduğunu kaydeden Önhon, "Avrupa'daki kaymadan dolayı endişeliyim. Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi'yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Önhon, jeostratejik konumda bulunan Türkiye'nin terörle mücadeleki taahhütlerine bağlı olduğunu, bu kapsamda hem Avrupalılar ve Amerikalılar hem de Ruslar, İranlılar, Çinliler ile görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

- "Kuzu postu giymiş kurt"

Ajans, haberde FETÖ'den "terör örgütü" olarak bahsederken, Önhon da ihraçlara ilişkin olarak, "Darbeye doğrudan iştirak eden ya da FETÖ'yle iltisaklı kişilerden bahsediyoruz." diye konuştu.

İhraç gerekçeleri arasında yer alan gizli iletişime imkan veren ByLock programını sadece FETÖ üyelerinin kullandığının altını çizen Önhon, darbenin arkasındaki terör elebaşı Fetullah Gülen için de "kuzu postu giymiş kurt" ifadesini kullandı.

"Çok tehlikeli, fanatik bir örgüt ve PKK ile ilişki içinde" diyen Önhon, "Türkiye'de tasfiye edilenlerin teröristten ziyade muhalif olduğu" yönündeki iddiaların aslının bulunmadığına, bunu FETÖ'nün yaydığına dikkati çekti.

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Antalya OSB'de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü (2)Antalya OSB'de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü (2)
Denizli'de orman yangınıDenizli'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anti-semitizm aşırı sağ Avrupa Avrupa Birliği FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İslamofobya madrid Ömer Önhon PKK Recep Tayyip Erdoğan Yabancı düşmanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.