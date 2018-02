House of Cards’ın sevilen oyuncusu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

House of Cards’ın sevilen oyuncusu Reg E Cathey, 59 yaşında hayatını kaybetti.

House of Cards dizisinde canlandırdığı Freddy Hayes karakteri ile sevilen Emmy ödüllü ünlü aktör Reg E. Cathey, New York’ta kaldığı evde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Reg E. Cathey’nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Aktörün uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.