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Hrant Dink anıldı (3)

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ İSTANBUL DHAAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11'inci yılında vurulduğu yerde anıldı Anma töreni öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dink'in vurulduğu yere karanfiller konuldu. Tören saat 15.00 sıralarında başladı. Agos önünde toplanan kalabalık Dink'i andı.

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