Hrant Dink anıldı (3)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ İSTANBUL DHAAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11'inci yılında vurulduğu yerde anıldı Anma töreni öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dink'in vurulduğu yere karanfiller konuldu. Tören saat 15.00 sıralarında başladı. Agos önünde toplanan kalabalık Dink'i andı.
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