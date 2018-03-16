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Hrant Dink cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davanın 23. duruşması başladı

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 23. duruşmaya, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma, emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı 6 tutuklu sanık katıldı. 8 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, bazı tutuklu veya hükümlü sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

Duruşmada celse arası mahkemeye gelen belgeler okundu. Sanıklardan dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü istihbarat görevlilerinden Özkan Mumcu'nun gönderdiği dilekçeyle, telefonunda "Kakaotalk" adlı program bulunduğu için suçlandığını belirterek, bu programın internete açık program olup olmadığının veya FETÖ tarafından kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini talep ettiği tutanağa geçirildi.

Sanıklar ve taraf avukatlarının taleplerinin alındığı duruşma devam ediyor.

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23. Duruşma Dink cinayeti davası Hrant Dink cinayeti

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